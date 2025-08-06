DAX24.323 +1,7%ESt505.346 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

07.08.25 12:07 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 26,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
25,86 EUR 0,68 EUR 2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 26,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 26,22 EUR. Bei 25,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.255 Kontron-Aktien.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Gewinne von 11,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 41,73 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,810 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 395,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,11 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,86 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie schwächelt dennoch: Kontron hebt Gewinnziel an

Ausblick: Kontron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen