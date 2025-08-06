Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 26,00 EUR.

Die Kontron-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 26,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 26,22 EUR. Bei 25,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.255 Kontron-Aktien.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Gewinne von 11,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 41,73 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,810 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 395,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,11 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,86 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

