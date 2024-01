Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kontron zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Kontron legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 20,12 EUR. Bei 20,16 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.630 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 24.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,72 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2023 bei 16,01 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 25,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,50 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Kontron am 28.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

