Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 21,50 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 21,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,42 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.263 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2023 Kursverluste bis auf 16,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,549 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,00 EUR aus.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Kontron dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2023 1,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

