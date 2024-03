Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron wird am Vormittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 21,60 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 21,60 EUR. Bei 21,60 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,74 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 5.238 Aktien.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,64 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,549 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Kontron wird am 28.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,16 EUR je Kontron-Aktie.

