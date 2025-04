Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 20,58 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 20,58 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,62 EUR aus. Bei 20,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 97.195 Stück.

Bei 26,16 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,11 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,38 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,743 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 27.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 477,14 Mio. EUR im Vergleich zu 365,02 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Kontron die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

