Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 20,20 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 20,20 EUR. Bei 20,62 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.690 Kontron-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,16 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 29,50 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,00 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,743 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 27.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 477,14 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,02 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,72 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

