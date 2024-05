Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Mittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 19,20 EUR.

Das Papier von Kontron konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 19,20 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,29 EUR aus. Bei 18,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 14.581 Kontron-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 21,46 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,14 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 10,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 28,00 EUR.

Kontron ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 356,11 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,25 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 präsentieren. Am 31.07.2025 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

