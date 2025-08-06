Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 25,90 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 11:41 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 25,90 EUR. Bei 25,80 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 37.833 Kontron-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,97 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,776 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,70 Mio. EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 423,83 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

