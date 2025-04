Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Mittwochmittag ins Minus

So entwickelt sich Kontron

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 20,08 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 20,08 EUR. Bei 19,69 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.630 Kontron-Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,28 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,55 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,743 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 27.03.2025. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,37 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 477,14 Mio. EUR – ein Plus von 30,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 365,02 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient

Börse Frankfurt: TecDAX sackt mittags ab

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen