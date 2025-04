Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kontron

Blick auf Kontron-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 19,96 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 19,96 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 19,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,18 EUR. Zuletzt wechselten 177.542 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,16 EUR an. Mit einem Zuwachs von 31,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Abschläge von 24,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,743 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Am 27.03.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 477,14 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 365,02 Mio. EUR umgesetzt.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Kontron die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Kontron-Aktie.

