Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 18,98 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 18,98 EUR nach oben. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,18 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,18 EUR. Bisher wurden heute 8.954 Kontron-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,87 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 9,69 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,00 EUR aus.

Kontron veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 356,11 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Kontron dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Minus

Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Grün

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen