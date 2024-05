Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 18,97 EUR.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 18,97 EUR zu. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,18 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,18 EUR. Bisher wurden heute 76 Kontron-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 10,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,500 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,00 EUR an.

Am 03.05.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 356,11 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

