Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 24,84 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 24,84 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 24,80 EUR. Bei 25,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 7.106 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,75 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,01 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 395,70 Mio. EUR, gegenüber 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,64 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

