Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kontron

09.10.25 16:09 Uhr

09.10.25 16:09 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 26,34 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 26,34 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 26,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 171.284 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 9,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 42,48 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,850 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient

Bildquellen: Kontron AG

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
