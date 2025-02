Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 19,59 EUR.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 19,59 EUR abwärts. Bei 19,58 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,79 EUR. Zuletzt wechselten 103.504 Kontron-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 22,44 EUR. 14,55 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,66 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,684 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,500 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 300,04 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Schwacher Handel: TecDAX sackt am Freitagmittag ab

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht