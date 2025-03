Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagmittag billiger

Blick auf Kontron-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 23,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 1,4 Prozent auf 23,24 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 22,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.746 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,60 EUR. Gewinne von 5,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 53,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,674 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427,74 Mio. EUR im Vergleich zu 300,04 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,47 EUR im Jahr 2024 aus.

