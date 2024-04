Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 19,25 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Kontron-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 19,25 EUR. Bei 19,29 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Kontron-Aktie sank bis auf 19,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,29 EUR. Bisher wurden heute 1.610 Kontron-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 17,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2023 auf bis zu 16,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 15,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,665 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,500 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 03.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Kontron.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,46 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

