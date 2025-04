Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 20,50 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 20,50 EUR zu. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 169.771 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,16 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,61 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 35,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,743 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Kontron ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 477,14 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,02 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,72 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

