Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Kontron zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 20,72 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 20,72 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 278.766 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 26,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 20,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,743 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 27.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 477,14 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 365,02 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Kontron am 06.05.2025 vorlegen. Am 30.04.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

