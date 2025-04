Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron steigt am Donnerstagvormittag stark

Kurs der Kontron

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,6 Prozent auf 21,44 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,6 Prozent auf 21,44 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,00 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.426 Kontron-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 18,04 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Abschläge von 29,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,743 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 27.03.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 477,14 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 365,02 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

