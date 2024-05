Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag fester

Kurs der Kontron

Die Aktie von Kontron zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 19,28 EUR.

Das Papier von Kontron konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 19,28 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.561 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 17,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 17,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 03.05.2024. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 277,67 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 356,11 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,52 EUR je Aktie.



