Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagnachmittag gesucht

Die Aktie von Kontron zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 19,84 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 19,84 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 19,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.912 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 13,10 Prozent zulegen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,684 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427,74 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

