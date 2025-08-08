DAX24.065 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.365 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen in Grün -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten! Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Kontron-Kurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag mit Aufschlag

11.08.25 09:24 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 25,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
26,22 EUR 0,50 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 26,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.423 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 11,97 Prozent zulegen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 70,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,776 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie schwächelt dennoch: Kontron hebt Gewinnziel an

Ausblick: Kontron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen