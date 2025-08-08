Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag mit Aufschlag

Blick auf Kontron-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 25,90 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 26,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.423 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 11,97 Prozent zulegen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 70,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,776 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Kontron-Aktie.

