Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 21,18 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:40 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 21,18 EUR. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 21,28 EUR. Bei 20,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 86.760 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 24.11.2023 markierte das Papier bei 22,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,27 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.01.2023 bei 16,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 23,98 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,00 EUR an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX fester

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt am Dienstagmittag