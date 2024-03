Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Kontron-Kurs

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 21,36 EUR ab.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:34 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 21,36 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 21,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.692 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 16,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 22,10 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,549 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,00 EUR je Kontron-Aktie aus.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Kontron wird am 28.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2023 1,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

