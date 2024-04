Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag stärker

Kurs der Kontron

Die Aktie von Kontron zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 19,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 19,53 EUR zu. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,62 EUR. Bei 19,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 532 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,41 Prozent. Bei 16,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 17,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,665 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Kontron am 03.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Handel in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt letztendlich zurück