DAX24.323 +1,0%
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
Kontron im Blick

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Kontron

12.11.25 12:04 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Kontron

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 22,76 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
22,90 EUR 0,34 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 22,76 EUR ab. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,72 EUR ab. Bei 23,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.459 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Bei einem Wert von 16,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 37,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,826 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 05.11.2025. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 400,76 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 427,74 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 26.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Kontron BuyWarburg Research
06.11.2025Kontron BuyWarburg Research
05.11.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
30.10.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
