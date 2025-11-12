Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Nachmittag

Kurs der Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 23,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 23,44 EUR. Bei 23,46 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.081 Kontron-Aktien.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,72 Prozent hinzugewinnen. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,826 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,00 EUR an.

Kontron ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 400,76 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 427,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

