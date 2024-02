Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Dienstagmittag tiefer

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 21,10 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 21,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 21,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.368 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 10,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 16,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 26,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,549 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,00 EUR an.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

