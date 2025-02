Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 19,77 EUR.

Das Papier von Kontron befand sich um 15:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 19,77 EUR ab. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,65 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.630 Kontron-Aktien.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 22,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,679 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.11.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 300,04 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

