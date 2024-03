Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verbilligt sich am Nachmittag

Kurs der Kontron

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 21,44 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Kontron-Aktie notierte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 21,44 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 21,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.852 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 8,77 Prozent Luft nach oben. Bei 16,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,549 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,15 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient

Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags