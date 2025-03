Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag leichter

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 23,12 EUR ab.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 23,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 22,80 EUR. Bei 23,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 41.050 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 24,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,40 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Abschläge von 34,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,674 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 300,04 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

