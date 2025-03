Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minusbereich

Kontron im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 23,06 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 23,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 22,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 77.906 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,68 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 34,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,674 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427,74 Mio. EUR im Vergleich zu 300,04 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

