Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 19,09 EUR.

Das Papier von Kontron befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 19,09 EUR ab. Die Kontron-Aktie sank bis auf 18,79 EUR. Bei 19,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.617 Stück gehandelt.

Am 19.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,16 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 17,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,21 Prozent.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,00 EUR an.

Am 03.05.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 356,11 Mio. EUR im Vergleich zu 277,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

