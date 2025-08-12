DAX24.221 +0,8%ESt505.380 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1709 +0,3%Öl65,68 -0,7%Gold3.363 +0,5%
So bewegt sich Kontron

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochmittag im Minusbereich

13.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 25,92 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
25,78 EUR -0,18 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 25,92 EUR. Bei 25,86 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 26,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 44.471 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Gewinne von 11,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 41,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,776 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,83 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Kontron-Aktie schwächelt dennoch: Kontron hebt Gewinnziel an

Ausblick: Kontron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
