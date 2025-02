Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron steigt am Freitagmittag stark

Kursentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,0 Prozent auf 20,82 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,0 Prozent auf 20,82 EUR nach oben. Die Kontron-Aktie legte bis auf 21,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 208.083 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 22,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Abschläge von 27,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,674 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 427,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 42,56 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,47 EUR im Jahr 2024 aus.

