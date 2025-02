Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag gesucht

Blick auf Kontron-Kurs

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 20,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere um 09:07 Uhr 3,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 20,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.537 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 10,11 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 25,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,679 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 300,04 Mio. EUR eingefahren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX

XETRA-Handel: So performt der TecDAX am Mittag

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor einem Jahr verloren