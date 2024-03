Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kontron im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 21,58 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 21,58 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 21,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 3.366 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,06 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,64 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 22,89 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,549 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,00 EUR.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,15 EUR je Aktie belaufen.

