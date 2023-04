Kontron Aktie News: SDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Freitagmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Kontron 17,90 EUR

Um 11:34 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 17,83 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 17,83 EUR. Bei 17,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.915 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 20,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,21 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 13,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,73 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,88 EUR je Kontron-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Kontron am 04.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

