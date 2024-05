Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 19,05 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 19,05 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,05 EUR. Mit einem Wert von 18,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.593 Kontron-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,41 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,14 EUR am 22.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,686 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,00 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 356,11 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kontron-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,52 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

