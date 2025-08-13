Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Donnerstagnachmittag

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:51 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 25,60 EUR zu. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,68 EUR aus. Bei 25,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.412 Kontron-Aktien.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 11,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,776 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 423,83 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 395,70 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

