Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 21,82 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 21,82 EUR zu. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,50 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 57.806 Aktien.

Am 08.11.2023 markierte das Papier bei 21,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,46 Prozent. Bei 14,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50 EUR an.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht.

