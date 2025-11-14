Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 23,32 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 23,32 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,12 EUR nach. Bei 23,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 66.951 Kontron-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 24,36 Prozent wieder erreichen. Bei 16,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 40,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,839 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,00 EUR für die Kontron-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 05.11.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 400,76 Mio. EUR, gegenüber 427,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,31 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kontron am 26.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

