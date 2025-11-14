Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 23,42 EUR.

Das Papier von Kontron befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 23,42 EUR ab. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 22,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 132.362 Kontron-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,83 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,59 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,16 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,839 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00 EUR an.

Kontron veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,39 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 400,76 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 427,74 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 26.03.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.

