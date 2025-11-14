Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Kontron

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 23,38 EUR ab.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 23,38 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 23,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.723 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,04 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,59 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 29,04 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,839 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,00 EUR für die Kontron-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 05.11.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,31 Prozent auf 400,76 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 427,74 Mio. EUR gelegen.

Die Kontron-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

