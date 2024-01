Kursentwicklung im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag im Aufwind

15.01.24 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 21,62 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 21,62 EUR nach oben. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,04 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 84.000 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 22,72 EUR erreichte der Titel am 24.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,09 Prozent. Am 13.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 24,79 Prozent sinken. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Kontron am 28.03.2024 präsentieren. Am 27.03.2025 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im SDAX XETRA-Handel: TecDAX steigt letztendlich Aufschläge in Frankfurt: SDAX fester

