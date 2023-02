Kontron Aktie News: SDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Mittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Kontron 19,02 EUR

0,63% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 19,00 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.250 Kontron-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,08 EUR. 5,38 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (11,22 EUR). Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 69,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,50 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 30.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Kontron-Aktie springt hoch: Kontron will Gewinn deutlich steigern

November 2022: Experten empfehlen Kontron-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

Bildquellen: Kontron AG