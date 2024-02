Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 21,76 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:30 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 21,76 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 21,98 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.368 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 6,69 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2023 bei 16,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,53 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,549 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,00 EUR aus.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,16 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt am Mittag

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen