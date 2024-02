Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 21,78 EUR.

Die Kontron-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 21,78 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,78 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,78 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 641 Stück gehandelt.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,07 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,64 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 23,60 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,549 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 28,00 EUR.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Kontron wird am 28.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,16 EUR im Jahr 2023 aus.

