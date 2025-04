Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 22,16 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 11:38 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 22,16 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,28 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 62.405 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 26,16 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 15,29 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 46,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,743 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 27.03.2025. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 477,14 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 365,02 Mio. EUR eingefahren.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

